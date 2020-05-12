МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автоконцерна Toyota Motor Corp. по итогам 2019-2020 финансового года (завершился 31 марта) выросла на 10,3%, составив 2,076 триллиона иен (19,5 миллиарда долларов), следует из финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию достигла 729,5 иены (6,8 доллара) против 645,11 иены (6,07 доллара) в прошлом фингоду. Операционная прибыль сократилась чуть более чем на 1% — до 2,442 триллиона иен (22,9 миллиарда долларов). Выручка Toyota при этом уменьшилась на 0,9% — до 29,929 триллиона иен (281,4 миллиарда долларов).

За год компания продала 8,958 миллиона автомобилей, что на 0,2% ниже, чем годом ранее.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Toyota упала в годовом выражении в 7 раз, до 63,1 миллиарда иен (593,5 миллиона долларов). Выручка уменьшилась на 8,4% — до 7,099 триллиона иен (66 миллиардов долларов), а операционная прибыль сократилась на 27,4%, до 384 миллиардов иен (3,6 миллиарда долларов).

Toyota ожидает выручку на уровне 24 триллиона иен (225,7 миллиарда долларов) по итогам 2020-2021 финансового года. Операционная прибыль, по прогнозу, составит 500 миллиардов иен (4,7 миллиарда долларов). При этом компания не дала прогноз по чистой прибыли.

Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.