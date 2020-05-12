МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. В апреле текущего 2020 года в России на рынке подержанных машин продали 251,8 тысячи автомобилей, это на 48% ниже показателей апреля прошлого 2019 года, пишет аналитическое агентство "Автостат".

Автомобили концерна "Автоваз" под брендом Lada стали самыми популярными машинами на вторичном рынке в стране. За месяц по России было перепродано 60,5 тысячи машин крупнейшего отечественного производителя. Это на 51% меньше, чем год назад.

На втором месте японский бренд Toyota: за апрель было перепродано 32,5 тысячи автомобилей. Это на 38% меньше, чем в апреле прошлого года.

Первую топ-3 японский бренд Nissan. В апреле сменили владельцев 14,9 тысячи автомобилей, падение к аналогичному периоду прошлого года составило 45%.

Далее идут корейские компании Hyundai и Kia. За апрель на рынке подержанных машин было продано 12,6 тысячи и 12 тысяч машин соответственно. Падение Hyundai составило 50%, Kia — 47%.

За январь-апрель 2020 года продажи машин с пробегом в России также упали. За первые 4 месяца в стране перепродали 1,5 млн автомобилей, это на 10% ниже показателей за аналогичный период прошлого года.