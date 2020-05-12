С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — ПРАЙМ. Завод Hyundai в Санкт-Петербурге ("Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус") возобновляет производство и будет работать с 12 по 15 мая в две смены, сообщает OOO "Хендэ Мотор СНГ".

Завод Hyundai в Петербурге приостановил производство с 30 марта, согласно указу президента РФ в связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронавируса. Завод возобновлял производство с 13 по 17 апреля, работая в одну производственную смену, затем — с 20 по 24 апреля, а также с 27 по 30 апреля. Затем сообщалось, что завод не будет работать с 1 по 11 мая, производство возобновится 12 мая.

"В период с 12 по 15 мая российский завод компании Hyundai Motor планирует работать в две производственные смены. Ежедневно завод будет выпускать более 700 автомобилей для российского рынка и на экспорт", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие продолжает выполнять комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Большая часть сотрудников офиса работает удаленно.

Hyundai Motor Company в сентябре 2010 года запустила завод в Петербурге. Сейчас на заводе производятся модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta. Наибольшее количество выпускаемых автомобилей в Петербурге приходится на завод Hyundai.