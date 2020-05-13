МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Представители департамента общественного здравоохранения округа Аламида в американском штате Калифорния и представители компании Tesla договорились о возобновлении работы предприятия автопроизводителя в городе Фримонт уже на следующей неделе, если будут учтены меры предосторожности в связи с распространением коронавируса, говорится в заявлении ведомства.

Президент США Дональд Трамп во вторник вмешался в конфликт предпринимателя Илона Маска с властями Калифорнии, потребовав открыть завод по производству электромобилей Tesla, несмотря на рекомендации местных властей.

В заявлении минздрава округа указывается, что ведомство и представители компании Tesla провели обсуждение относительно планов компании "по безопасности и профилактике заболеваний" на заводе в городе Фримонт, также в ходе разговора стороны касались "дополнительных рекомендаций по безопасности".

"Если в план Tesla по контролю и профилактике заболеваний войдут эти изменения, а показатели общественного здравоохранения будут стабильны или улучшатся, мы договорились, что Tesla может на этой неделе начинать наращивать деловые операции в минимальном объеме, готовясь к возможному повторному открытию уже на следующей неделе", — говорится в заявлении минздрава округа, размещенном в Twitter.

Власти также указали, что будут совместно с полицией Фримонта следить за тем, как на предприятии Tesla соблюдается "физическая дистанция" и другие меры по охране здоровья.

Маск ранее заявил, что откроет завод во Фримонте несмотря на запрет местных властей. Предприниматель говорил, что сам будет находиться в сборочном цеху, и предложил полиции арестовать его, если ей это нужно. Маск критиковал власти округа Аламида, которые не разрешили возобновить работу завода, несмотря на то что власти штата ранее разрешили производствам в некоторых частях штата возобновить работу с пятницы. Предприниматель заявлял, что главный медицинский специалист округа никем не избрана, и называл ее невежественной. Он также пригрозил немедленно перенести производство в Неваду и Техас, назвав поведение властей округа "последней каплей". Наконец, Маск подчеркнул, что Tesla — единственный автопроизводитель, у кого остались производственные мощности в Калифорнии, чем намекнул на плохой инвестиционный климат.