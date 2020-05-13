МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Автовладельцы смогут проверять подлинность своего полиса ОСАГО на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА), сообщили в пресс-службе союза.

"Будут расширены сервисы для автовладельцев — прямо на сайте РСА можно будет проверить подлинность полиса ОСАГО — автовладелец сможет проверять не только его принадлежность к той или иной страховой компании, но и увидит марку и модель транспортного средства, на который выписан полис", — говорится в сообщении РСА.

Накануне ЦОДД сообщил о разработке системы "Карантин", которая работает на столичных камерах. Сотрудники полиции смогут с помощью приложения выбирать камеру и отслеживать автомобили, которые едут без пропуска, необходимого в период ограничительных мер.

Как пишет газета "Коммерсант", впоследствии ЦОДД рассчитывает применять систему и для других целей — в том числе, чтобы отслеживать водителей без полисов ОСАГО. Систему для проверки наличия "автогражданки" с помощью камер ГИБДД, ЦОДД и РСА начали тестировать еще прошлым летом.

Как сообщил президент РСА Игорь Юргенс в среду, информационные системы союза готовы к запуску проверок наличия ОСАГО через дорожные камеры. По его словам, с 1 июля планируется серьезное обновление базы данных АИС ОСАГО, и процесс проверки станет еще более эффективным.

Сейчас, по оценкам экспертов, число автомобилей без полиса ОСАГО в России может составлять 2-3 миллиона.