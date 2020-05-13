МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, разрешающий временно приобретать полис ОСАГО без технического осмотра автомобиля.

Это связано с тем, что из-за ограничительных мер по коронавирусу во многих регионах РФ не работают станции техобслуживания и водители не могут предоставить свой автомобиль для осмотра, чтобы получить диагностическую карту, необходимую для оформления полиса ОСАГО.

Закон разрешает в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года заключать договор ОСАГО без представления диагностической карты, содержащей сведения о соответствии автомобиля обязательным требованиям безопасности, либо свидетельства о прохождении техосмотра в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин.

Страхователь в этом случае должен будет предоставить такие документы в течение одного месяца со дня отмены ограничительных мер, но не позднее 31 октября 2020 года. Если он этого не сделает, то страховщик в случае ДТП получает право взыскать с него выплаченные потерпевшему средства в полном объеме. При этом правительство РФ будет вправе продлить данные сроки, но не более чем на 90 дней.

В законе также содержатся нормы, касающиеся индивидуализации тарифов ОСАГО, которые позволят страховщикам при установлении их ставок учитывать личностные характеристики страхователя и водителей, в том числе наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения, нарушение ПДД или правил его эксплуатации.

Закон должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования, но большинство его норм начнут действовать через 90 дней после этого.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ

Госдума также приняла закон об индивидуализации тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Документ предусматривает индивидуальный подход при определении тарифов ОСАГО: для водителей, которые добросовестно водят автомобиль, не нарушают правила дорожного движения, не попадают в ДТП, тарифы будут ниже, а для тех, кто постоянно нарушает правила и попадает в ДТП, выше, пояснял ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Минимальные и максимальные значения базовых страховых тарифов в рублях будет устанавливать ЦБ РФ в зависимости от технических характеристик и конструктивных особенностей транспортного средства, его собственника (физическое или юридическое лицо), назначения и цели использования (для спецназначения, оперативных служб, бытовых и семейных нужд, предпринимательской деятельности (такси).

Страховщики смогут в границах этих предельных значений устанавливать базовые ставки тарифов с учетом личностных характеристик страхователя и водителей, в том числе учитывать наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения, нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства. ГИБДД по запросам страховщиков будет представлять в электронном виде сведения не только о ДТП, зафиксированных сотрудниками полиции, но и о привлечении автовладельцев к административной или уголовной ответственности за нарушения в области безопасности дорожного движения.

На сайтах страховщиков должны быть размещены калькуляторы для расчета страхователем страховой премии по договору ОСАГО и информация о факторах, применяемых при установлении значений базовых ставок тарифов.

В случае проведения независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков потерпевший будет обязан сообщить страховщику о месте, дате и времени ее проведения не позднее чем за три дня до дня ее проведения.

Закон должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования, но большинство его норм начнут действовать через 90 дней после этого.