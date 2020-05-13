МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Германская BMW планирует повысить цены на автомобили в России, однако не обязательно, что индексации подвергнутся все комплектации марок, представленных на российском рынке, сообщил РИА Новости представитель компании.

"Мы ожидаем поднятия цен на автомобили, потому что изменились условия, рубль упал. Сейчас мы подтвердили цены на Х6 калининградской сборки, его начали собирать там. Но до этого таких комплектаций этой машины в принципе на российском рынке не было — Х6 продавалась с завода в США. Будем смотреть, что будет дальше происходить с ценами. Планы по повышению есть, в среднем, от 0% до 5%, то есть, цены не на всё будут меняться и не обязательно, что росту цен подвергнутся импортируемые комплектации автомобилей, тут нет прямой зависимости", — сказал собеседник агентства.

До этого ряд СМИ сообщил, что внедорожник BMW Х6 российской сборки оказался дороже, чем импортируемая машина.