МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Автомобильный концерн "ГАЗ" запустил в продажу новую модель, которая входит в семейство "ГАЗели NN" — City.

Предприятие уже отправляет на реализацию дилерам товарные автобусы новой генерации. Подтверждение этому, фото с новинкой, были опубликованы в интернете в среду, 13 мая.

Дилеры производителя уже объявили о старте приема заказов на новую модель, но производитель еще не сообщал о начале реализации новинки.

На первом этапе новый низкопольный автобус можно будет купить в единственной комплектации: "стандарт". Цвет кузова также нельзя выбрать, машина выполнена только в белом цвете.

22-местный автобус стоит 2,596 миллиона рублей. Он оснащен диодными фарами, пневмоподвеской, аппарелью для инвалидной коляски.

В частности, в новой модели, если сравнивать с другими машинами ряда, появились оригинальные панели, более рельефный капот, крылья другой формы, решетка радиатора получила хромированный молдинг.