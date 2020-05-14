МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РоАД) прогнозирует снижение продаж легковых машин в мае на 50% в годовом выражении, рассчитывает на открытие салонов в Москве и области не ранее конца месяца, рассказал РИА Новости представитель РоАД.

"По процентам порядка 50% падение в мае, по открытию (салонов — ред.) — к концу мая", — сказал собеседник агентства. После объявления президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник, 11 мая, о постепенном выходе страны из режима нерабочего времени число регионов, где местные власти разрешили работу дилерских центров, возросло с 13 до 20, но Москва и Подмосковье по-прежнему не входят в их число.

Российский автопром в апреле столкнулся с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статистических данных, собираемых Ассоциацией европейского бизнеса, сообщала в своем отчете АЕБ. Согласно нему, продажи автотехники просели в апреле на 72,4% в годовом выражении и составили почти 39 тысяч машин. При этом за первые четыре месяца 2020 года продажи снизились на 19,1% по сравнению с январем-апрелем 2019 года и составили чуть более 415 тысяч автомобилей, следует из данных АЕБ.

Глава комитета автопроизводителей ассоциации Томас Штэрцель подчеркивал, что несмотря на то, что дилеры готовятся к перезапуску, существенного роста продаж в мае не ожидается.

Продажи легковых машин в РФ на основе регистраций снизились в апреле на 64,2%, до 54,5 тысячи единиц, сообщал "Автостат". Однако исполнительный директор агентства Сергей Удалов подчеркивал, что в этих данных есть часть машин, приобретенных в марте, иначе падение было бы еще сильнее.