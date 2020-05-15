САМАРА, 15 мая — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" с 18 мая возобновит производство автомобилей после приостановки, которая началась 29 апреля, сообщает в пятницу официальный профсоюз компании.

"АвтоВАЗ" 13 апреля возобновил работу после двухнедельной остановки, связанной с нерабочими днями по указу президента РФ. С 29 апреля по 17 мая предприятие приостановило производство, в том числе из-за праздников и корпоративного отпуска. С 29 июня "АвтоВАЗ" перейдет на четырехдневную рабочую неделю ввиду прогнозируемого снижения авторынка в России.

"С 18 мая "АвтоВАЗ" возобновляет свою работу. В адрес профсоюзного комитета "АвтоВАЗа" поступил приказ "О работе с 18 по 31 мая 2020 года", — говорится в сообщении, размещенном в группе профсоюза в социальной сети "ВКонтакте".

В профсоюзе отметили, что в соответствии с приказом, а также в связи с продлением ограничительных мер в Самарской области до конца мая, графики сменности сохраняются такие же, как были в период с 13 по 30 апреля. Так, линия B0 будет работать с 7.00 (6.00 мск), линия сборки Lada Granta – с 9.00 (8.00 мск), линия сборки Lada 4х4 – c 11.00 (10.00 мск).

Группа "АвтоВАЗ" входит в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами — Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти — "АвтоВАЗ" и в Ижевске — "Лада Ижевск".