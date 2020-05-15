МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне снижения авиаперевозок из-за пандемии коронавируса не будет аннулировать квалификационные мили участников программы "Аэрофлот бонус" в 2021 году, сообщает перевозчик на своей странице в Instagram.

"Участники нашей программы лояльности, не совершившие квалификационный полет в 2019 и 2020 годах, сохранят свои мили: в 2021 году мили не сгорят, даже если не удастся отправиться в путешествие в этом году", — говорится в сообщении.

Квалификационные мили начисляются за полеты. Неквалификационные мили могут начисляться за покупки у партнеров компании и по совместным картам банков-партнеров. Квалификационные мили нужны для получения или подтверждения элитных уровней программы.

Компания также отмечает, что в 2020 году для достижения нового уровня в программе " Аэрофлот бонус" будут учитываться не только квалификационные мили, но и мили, накопленные за покупки по совместным картам банков-партнеров.