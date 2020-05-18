МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Продажи электромобилей в России в апреле выросли на 5 единиц по сравнению с мартом, несмотря на ситуацию с коронавирусом, и составили 24 автомобиля, следует из данных аналитики "Автостата".

"В апреле 2020 года жители нашей страны стали обладателями 24 новых электрокаров. Несмотря на пандемию коронавируса и сопутствующие ограничительные меры, этот результат оказался больше, чем в марте (19 штук)", — подсчитали аналитики.

При этом свыше половины купленных электромобилей в апреле пришлось на Nissan Leaf (14 штук), также за это время россияне приобрели 5 экземпляров Tesla (4 – Model 3; 1 – Model X), 3 – Peugeot Ion и 2 – Jaguar I-Pace, поясняет "Автостат".

"В региональной структуре этого сегмента рынка лидирует Краснодарский край, жители которого в прошлом месяце стали обладателями 5 новых электрокаров. Второе место здесь занимает Москва (4 штуки), на третьем – Приморский край (3 штуки). В Московской области было куплено два электромобиля, а еще в 10 субъектах РФ – по одному", — также говорится в сообщении.

Эксперты аналитического агентства отмечают, что если сравнивать апрельский объем рынка новых электрокаров с уровнем годичной давности, то в этом случае наблюдается отрицательная динамика, поскольку в апреле 2019 года, этот показатель был равен 26 единицам, то есть на две машины больше, чем сейчас.