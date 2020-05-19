МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей в ЕС за апреле рухнули в 4,2 раза, до 270,7 тысячи штук, а за первые четыре месяца 2020 года показатель снизился на 38,5%, до 2,75 миллиона штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

"Первый полный месяц с ограничениями, связанными с COVID-19, привел к сильнейшему падению спроса на автомобили за месяц с начала истории отслеживания показателя", — говорится в релизе. ACEA указывает, что на каждом из 27 рынков ЕС в апреле было зарегистрировано снижение, которое выражалось двухзначными показателями, но Италия и Испания понесли самые сильные потери: количество зарегистрированных автомобилей упало почти в 41 раз и и 28,7 раза соответственно.

"С начала года число регистраций новых автомобилей упало наполовину на трех из четырех ключевых рынков ЕС: в Италии — на 50,7%, Испании — на 48,9% и Франция — на 48%. В Германии спрос сократился на 31% за первые четыре месяца 2020 года", — добавляет ACEA.

Продажи автомобилей Lada в Европейском союзе (ЕС) за первые четыре месяца 2020 года на фоне коронавируса сократились в годовом исчислении в 2,4 раза, до 662 машин, в том числе в апреле — почти в 3,5 раза, до 110 штук.

По данным ACEA, продажи новых автомобилей в Европе французского автопроизводителя PSA Group за четыре месяца сократились в годовом выражении на 44,4%, компании Volkswagen Group — на 32,9%, группы Renault в целом — на 47%. В апреле, по данным ACEA, продажи PSA упали в 5,3 раза в годовом исчислении, Volkswagen Group — в 3,65 раза, группы Renault — в 4,77 раза.