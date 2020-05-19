МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Японский автоконцерн Mitsubishi Motors по итогам 2019-2020 финансового года, завершившегося 31 марта, получил чистый убыток, приходящийся на акционеров головной компании, в размере 25,78 миллиарда иен (около 240,4 миллиона долларов) против прибыли год назад в 132,87 миллиарда иен (1,24 миллиарда долларов), сообщается в финансовой отчетности компании.

Чистый убыток на акцию составил 17,32 иены (0,16 доллара) против прибыли в 89,26 иены (0,83 доллара) за предыдущий финансовый год. Выручка концерна опустилась на 9,7% в годовом выражении — до 2,27 триллиона иен (21,2 миллиарда долларов).

"В течение рассматриваемого финансового года перспективы экономики оставались неопределенными из-за торговых проблем США и Китая. Это ознаменовало начало трудного периода для группы", — поясняется в пресс-релизе компании. Mitsubishi добавляет, что влияние распространения нового коронавируса на мировую экономику усилилось, а конъюнктура рынка быстро ухудшилась к концу отчетного финансового года. В результате общий объем розничных продаж за этот год снизился на 9%, до 1,127 миллиона автомашин.

По причине неопределённости, связанной с коронавирусом, компания также не предоставила прогноза на 2020-2021 финансовый год.

Mitsubishi Motors входит в состав Mitsubishi Corp., основанной в 1954 году. Корпорация владеет активами в области энергетики, металлургии, машиностроения и потребительских товаров и ведет деятельность более чем в 80 странах. Штаб-квартира Mitsubishi Corp. находится в Токио.