МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Россияне в апреле купили 66 новых автомобилей класса "люкс", что на 62% меньше по сравнению с апрелем прошлого года, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"Более 40% из них пришлось на марку Bentley (27 штук), которая впервые за долгое время стала лидером в данном сегменте. Второе место по предпочтениям у россиян занял другой британский люксовый бренд – Rolls-Royce (12 штук). Прежний лидер – Mercedes-Benz Maybach S-Class – на этот раз только третий. В апреле эту модель купили 9 граждан РФ. Кроме этого, в прошлом месяце на российских дорогах появилось 8 новых автомобилей Lamborghini, 5 – Ferrari, 4 – Maserati и 1 – Aston Martin", — подсчитали аналитики.

Отмечается, что 36 из 66 таких машин были куплены в Москве, 6 — в Петербурге, 4 — в Подмосковье, 3 — в Свердловской области, в пяти субъектах РФ было куплено по две таких машины, а еще в семи – по одной.