МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Ужесточение трудового законодательства для россиян обсуждается в коридорах власти – не исключено, что сроки увольнения могут быть сокращены, а компенсации урезаны. Это вызовет рост безработицы, но для многих разоряющихся фирм может стать благом, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

Тема ужесточения норм трудового законодательства на фоне кризиса всплывала в СМИ неоднократно. По данным издания Ura.ru со ссылкой на главу Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова, вопрос изменений трудового законодательства будет обсуждаться 29 мая на российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

На реформе Трудового кодекса настаивают представители бизнес-объединений: по их мнению, необходимость предупреждать работников о сокращении в двухмесячный срок толкает предпринимателей на банкротство во время кризиса. Эту норму следует сократить вчетверо – давать людям всего две недели перед увольнением, считают они. Обсуждалось также сокращение размера компенсационных выплат.

Ни в Минтруда, ни в ФНПР на запрос "Прайм" о том, состоится ли такое заседание и действительно ли на нем будут обсуждать реформу ТК РФ, не ответили. Опрошенные эксперты выразили мнение, что такая тема действительно обсуждается в коридорах власти, однако разошлись в оценке того, насколько вероятно принятие поправок, дающих больше прав работодателям.

В полной мере это вряд ли возможно, считает коммерческий директор факультета управления университета "Синергия" Людмила Желтухина. "Вероятнее, изменения могут произойти, но не так кардинально, к примеру, путем сокращения размера компенсации уволенным сотрудникам с трех зарплат до одной", — говорит она.

В свою очередь руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган полагает, что вероятность принятия поправок, которые сместят баланс во взаимоотношениях между работодателем и сотрудниками в более нейтральное положение, велика.

"Бизнес-сообществу сегодня как никогда проще пролоббировать изменения, поскольку в этом случае снижаются риски банкротства компаний, сокращения налоговых поступлений и необходимости увеличения госрасходов на потенциальные выплаты пособий по безработице", — пояснил он.

Но вполне возможно, что полной либерализации Трудового кодекса все же не произойдет – подобные нововведения будут применяться в условиях рецессии в экономике, в то время как в период роста экономики будут действовать прежние нормы. Такой вариант мог бы быть компромиссным, считает эксперт.

БЕЗРАБОТИЦА НЕИЗБЕЖНА

Если изменения все же будут приняты и закреплены на законодательном уровне, безработица будет расти, сходятся во мнении эксперты. По мнению Желтухиной, работодатели и сейчас, до принятия подобных кардинальных решений, находятся в ситуации маневрирования: с одной стороны, они пытаются сохранить штат и монетизировать действия каждого сотрудника, с другой – значительно снижают численность персонала.

"После подобных правок у работодателей перевесит второй пункт, чтобы удержаться на плаву. Что касается работников, то вырастет конкуренция на вакантные позиции и сократится время для поиска новой работы после объявления о сокращении", — считает она.

Коган, однако, оценивает новацию довольно оптимистично. "В случае принятия поправок, как это ни странно, могут быть лучше защищены интересы увольняемых работников. Далеко не всегда в период спада в экономике у компаний есть достаточная финансовая подушка для выполнения своих обязательств. Вероятность получения двух с половиной зарплат будет выше, чем вероятность получение пяти зарплат, что предполагает текущая редакция ТК РФ, при этом останутся шансы, что компания продолжит работать, а ее оставшиеся сотрудники получать зарплату", — пояснил он.

Рост безработицы после более раннего перехода сотрудников в этот статус эксперт считает "техническим". В период затягивающейся пандемии COVID-19 этот рост так или иначе неизбежен. Еще в конце апреля глава Минтруда Антон Котяков допустил реалистичность ожиданий Высшей школы экономики, где спрогнозировали рост этого показателя до 5-6 млн человек с текущих 3,7 млн. До этого в Торгово-промышленной палате предположили, что в результате рецессии в экономике работы лишатся до 8,3 млн россиян.

Предложенные поправки добавят гибкости компаниям и могут повысить гарантии тех работников, которые сохранят свои должности, уверен эксперт.

НЕ ТЕРЯТЬ НАДЕЖДЫ

Однако не исключено, что еще можно надеяться на принятие решений в пользу сотрудников с целью снижения безработицы, полагает Желтухина. Формы могут быть разные – так, многие регионы привлекают в свои города предпринимателей, в том числе для обеспечения новых рабочих мест, например, снижая налоги и прочее.

Эксперты сходятся во мнении, что необходимы дополнительные изменения в сторону поддержки предпринимателей, дополняя введенный льготный кредит для бизнеса. Ведь это не только "удерживает" бизнес на плаву, но и обеспечивает сохранность рабочий мест, сдерживая темпы роста безработицы в России.