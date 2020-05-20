МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг дефолта эмитента автоконцерна Toyota Motor до "A+" с "AA-", прогноз негативный, говорится в релизе агентства.

При этом краткосрочный рейтинг компании был подтвержден на уровне "A-1+".

В ближайшие один-два года падение мировых продаж автомобилей из-за пандемии COVID-19 значительно снизит прибыльность Toyota Motor. Рентабельность компании, по мнению S&P, вряд ли восстановится до уровня, соизмеримого с более высоким кредитным рейтингом, учитывая значительные расходы на исследования и разработки в области электрификации и автономных технологий.

"Мы полагаем, что доходы Toyota Motor окажутся под сильным понижательным давлением в ближайшие один-два года, поскольку пандемия COVID-19 вызывает значительное падение мировых продаж автомобилей", — отмечает агентство.

При этом, по мнению S&P, Toyota будет поддерживать сильную конкурентоспособность в мировом автомобильном секторе, а также сохранит свои лидирующие позиции в области новых технологий и операционной эффективности. Сильное финансовое положение компании также продолжит поддерживать ее кредитоспособность.

Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.