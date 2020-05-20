МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Средняя выплата по ОСАГО за первые четыре месяца 2020 года выросла на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 69 756 рублей, сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

В то же время средняя премия по ОСАГО снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2%, до 5395 рублей, средняя премия для автомобилей физлиц не изменилась, составив 5408 рублей. А количество заключенных договоров снизилось по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 2%, до 12,14 миллиона, сообщили в РСА.

"Это снижение произошло главным образом из-за карантинных мер, введенных в апреле по всей стране. При этом оно не так значительно, как могло бы, благодаря возможности оформить полис ОСАГО в электронном виде", — приводит пресс-служба РСА слова президента союза Игоря Юргенса. Он добавил, что из-за уменьшения количества заключенных договоров и средней премии снизились и общие сборы по ОСАГО: с 67 до 65,52 миллиарда рублей.

Также в пресс-службе отметили, что из-за карантинных ограничений, вызвавших уменьшение интенсивности дорожного движения и количества ДТП, снизилось и количество заявленных и урегулированных страховых случаев. Число заявленных убытков снизилось на 18,7%, до 672,9 тысячи, количество урегулированных — на 7,5%, до 721 тысячи. Добавляется, что по этой же причине на 3,1% уменьшилась общая сумма выплат — с 51,9 до 50,3 миллиарда рублей.

"Мы видим, что ситуация с убыточностью в ОСАГО продолжает оставаться критической. Поэтому принятие Госдумой и Советом Федерации поправок в закон об обязательной "автогражданке", позволяющих страховым компаниям устанавливать водителям более индивидуальный тариф, зависящий от их реального уровня убыточности — это большая и своевременная поддержка для автолюбителей", — также отмечает Юргенс.

"После начала реформы по индивидуализации тарифов мы зафиксировали снижение средней премии по ОСАГО на 5% за год, что является хорошим результатом и показывает, что индивидуализация тарифов выгодна автовладельцам", — заключает он.