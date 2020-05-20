МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Французская автомобилестроительная группа Renault обдумывает закрытие заводов во Франции в рамках реструктуризации, направленной на минимизацию последствий текущего кризиса, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Автопроизводитель Renault рассматривает закрытие заводов во Франции в рамках реструктуризации, которая призвана помочь справиться с кризисом", — говорится в сообщении.

Источник агентства сообщил, что заводы Dieppe и Les Fonderies de Bretagne могут быть закрыты, а крупнейший завод компании Flins, который производит автомобили с 1952 года, может быть перепрофилирован под производство других товаров; остальные заводы также будут затронуты реструктуризацией.

В сообщении также отмечается, что Renault сообщит о деталях после того, как 28 мая об оптимизации уже своей деятельности объявит его партнёр по альянсу — Nissan Motor Co.

Renault S.A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, входит в альянс Renault-Nissan. Компания владеет румынской маркой Dacia, корейской Renault Samsung Motors. Группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами — Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти — ПАО "АвтоВАЗ" и в Ижевске — ООО "Лада Ижевск".