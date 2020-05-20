МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель Volkswagen на российском рынке "Фольксваген Груп Рус" отзывает 1099 автомобилей Volkswagen Touareg в РФ из-за возможной утечки трансмиссионного масла, сообщается на сайте Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможность появления утечки трансмиссионного масла, вызванная недостатками сварного соединения трубки трансмиссионного масла", — говорится в сообщении.

Отмечается, что отзыву подлежат автомобили, изготовленные в 2019 году.

На автомобилях проверят дату производства трубки трансмиссионного масла и при необходимости ее заменят. Все работы будут бесплатными для владельцев.

Уполномоченные представители изготовителей ООО "Фольксваген Груп Рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта, уточняет Росстандарт.