МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" разрешает пассажирам дважды изменить даты или направление купленных до 1 мая билетов без штрафов вместо получения ваучеров, сообщили в пресс-службе компании.

"Аэрофлот" расширяет возможности по переоформлению билетов, купленных до 1 мая. Пассажиру предоставляется возможность дважды изменить даты и (или) направление без штрафных санкций", — говорится в сообщении. А для переоформления билета достаточно обратиться до конца года по телефону в контакт-центр "Аэрофлота" или агентство, где приобретался билет.

Уточняется, что при первом переоформлении билета на рейсы до 31 декабря 2020 года с сохранением маршрута и класса обслуживания не потребуется доплачивать даже разницу в тарифах, если она возникнет, а срок действия билета будет увеличен до 30 апреля 2021 года, что расширит возможности для дальнейшего переоформления билета. Если же необходимо переоформить билет на другие даты, маршрут, класс обслуживания, то стоимость первоначального авиабилета будет принята как оплата нового, и потребуется доплатить лишь разницу в стоимости, если она возникнет.

Кроме того, "Аэрофлот" предлагает пассажирам дополнительные возможности при переоформлении билетов на новую поездку. В случае если рейс был отменен, при переоформлении пассажиру предоставляется однократная 15%-ная скидка от действующего тарифа на новый перелет (кроме "премиальных" билетов), а для пассажиров с билетом по тарифу "Максимум" при переоформлении будет предоставлена однократная 25%-ная скидка от действующего тарифа на новый перелет.

Указанные скидки при этом не суммируются, а если вновь оформленный билет дешевле суммы компенсации, на разницу оформляется сертификат, которым можно воспользоваться при оплате услуг компании в течение трех лет, добавляет "Аэрофлот".

Подчёркивается, что новое предложение распространяется на пассажиров с билетами, приобретенными до 1 мая, которые сейчас также можно переоформить с использованием специального сертификата: с датой вылета в или из Китая с 18 февраля; с датой вылета в или из пунктов других зарубежных стран с 5 марта; с датой вылета по внутренним воздушным линиям с 18 марта (при условии своевременной отмены бронирования). А для билетов, купленных после 1 мая, действуют стандартные правила.