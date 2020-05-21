МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Мировые автопроизводители с середины марта привлекли средства объемом 155 миллиардов долларов на фоне вспышки коронавируса, которая вынудила их временно закрыть заводы, подсчитало агентство Блумберг.

Собранная почти за два с половиной месяца сумма, как указывает агентство, эквивалентна показателям, которые в обычное время компании привлекают за восемь месяцев.

В частности, агентство указывает, что компании за указанный период продали облигации на 44 миллиарда долларов, что превышает традиционный квартальный объем выпуска бондов данным сектором. Остальные 111 миллиардов долларов — это кредиты, которые привлекли мировые автопроизводители в указанный период.

Самым крупным заемщиком сектора агентство называет американскую компанию General Motors. "Компания General Motors, крупнейший заемщик отрасли, привлекла кредиты на 21,6 миллиарда долларов и продала облигации на 5,5 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

В региональном разрезе агентство указывает, что автопроизводители в Северной и Южной Америке привлекли кредиты на 50 миллиардов долларов и продали облигации на 16 миллиардов долларов. В Европе компании сектора получили кредиты на 47 миллиардов долларов и разместили бонды на 19 миллиардов долларов. Азиатский автопром с середины марта привлек всего 13 миллиардов долларов кредитов и продал облигации на 9,4 миллиарда долларов.

Мировые автопроизводители из-за пандемии коронавируса были вынуждены приостановить производство на своих заводах с середины марта до конца апреля-начала мая. В конце марта на фоне сложившейся ситуации международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило свой прогноз по мировым продажам автомобилей в 2020 году со снижения на 2,5% до 14%.