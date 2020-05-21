МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Renault впервые провела онлайн презентацию своей новинки – обновленного кроссовера Kaptur, его можно будет купить начиная со второй половины июня по цене от 1,02 миллиона рублей.

Глава Renault в России Ян Птачек в ходе презентации отметил крайне непростую ситуацию на рынке, но выразил надежду, что с постепенным открытием дилерских центров по стране, в июне ситуация начнет улучшаться. "По некоторым прогнозам, снижение рынка в 2020 году может составить от 40% до 60%, но в настоящий момент это очень сложно спрогнозировать", — добавил он, пояснив, что во многом ситуация будет зависеть от курсов валюты и действия госпрограмм поддержки спроса на машины.

Он также отметил важную роль онлайн продаж в качестве канала дистрибуции автомобилей покупателям. По словам Птачека, все актуальные модели Renault сейчас доступны в онлайн-шоуруме компании, где машину можно не только оплатить, но и оформить доставку на дом. "Несмотря на текущую ситуацию, мы не приостановили работу над новыми проектами. Для нас главное событие года – вывод на рынок нового Renault Kaptur", — подчеркнул он.

Бренд-менеджер модели Виктор Андреков объяснил, почему клиенты выбирают Renault Kaptur, обрисовал позиционирование новинки в модельной линейке Renault на российском рынке и рассказал о нововведениях для модели. Обновленный Kaptur получил новую решетку радиатора, измененный интерьер, систему дистанционного пуска двигателя, обогрев руля и задних сидений, мультимедиа Яндекс.Авто, систему камер кругового обзора, функцию мониторинга слепых зон, перечислил он.

Основным технологическим обновлением Kaptur стала замена двухлитрового атмосферного двигателя мощностью 140 лошадиных сил на новейший мотор объемом 1,3 литра с турбиной мощностью 150 лошадиных сил, который предлагается также на Renault Arkana, и использование с ним коробки передач-вариатора CVT8, рассказал директор по управлению продуктом и дистрибуцией компании Анатолий Калицев. По его словам, рассматривается возможность локализации этого двигателя в России, но окончательных решений на этот счет не принято.

"Цены на автомобили с двигателем 1,6 литра, передним приводом и механической коробкой передач стартуют с 1 020 000 рублей. Для первых покупателей Renault Россия открывает заказы на лимитированную серию Edition One с двигателем TCe 150 и трансмиссией CVT X-Tronic по цене 1 440 000 рублей за переднеприводную и 1 515 000 рублей за полноприводную версию. Прием заказов на Renault Kaptur в лимитированной серии Edition One открыт с 21 мая 2020 года в онлайн-шоуруме, а продажи остальных версий стартуют в июне 2020", — говорится в сообщении компании по итогам презентации.