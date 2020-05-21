МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в рамках заключенного специнвестконтракта выведет на рынок до 2028 года два компактных кроссовера и новое семейство машин B-сегмента, к которому относится Lada Granta, следует из реестра федеральных специнвестконтрактов для ГИС "Промышленность", с которым ознакомилось РИА Новости.

Так, согласно реестру, "АвтоВАЗ" внес в список промышленной продукции, которая должна быть освоена в рамках заключенного специнвестконтракта, два компактных кроссовера, новое семейство автомобилей B-класса, к которому сейчас относится модельная линейка Lada Granta, а также автомобиль "нижнего С-сегмента". К автомобилям этого сегмента, или гольф-класса, в модельной линейке "АвтоВАЗа" сейчас относится Lada Vesta.

Минпромторг подписал СПИК с "АвтоВАЗом" (включая завод "Лада-Ижевск"), "Рено Россия", "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", "Мицубиси Моторс Рус" и с участием регионов, где расположены заводы, в январе 2018 года. Это самый дорогой СПИК в автопроме – партнеры за 10 лет обязались вложить 70 миллиардов рублей в развитие модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Datsun, Renault, Mitsubishi и модернизацию мощностей для их производства.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров также говорил, что "АвтоВАЗ" и альянс не только локализуют глобальные автомобильные платформы, но и будут производить двигатели, а также бесступенчатую трансмиссию (вариаторы), однако указаний на это в реестре контрактов нет.