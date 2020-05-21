МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Инвестиции в рамках заключенного специнвестконтракта Volkswagen Group в России составят 61,5 миллиарда рублей до 2028 года, что ставит его на второе место по объему вложений среди предприятий автопрома после совместного контракта "АвтоВАЗа" и альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, следует из реестра федеральных специнвестконтрактов для ГИС "Промышленность", с которым ознакомились РИА Новости.

Так, согласно данным из реестра, объем инвестиций Volkswagen Group в России в рамках СПИКа с 28 июня 2019 года по 31 декабря 2028 года составит 61,514 миллиарда рублей. Таким образом, Volkswagen выходит на второе место по вложениям среди заключенных автопромом инвестконтрактов. Больше него вложит только "АвтоВАЗ" и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, совокупный размер заявленных ими инвестиций составляет 70 миллиардов рублей.

Вместе с тем, по данным из реестра контрактов, Volkswagen внес в список продукции, которая будет освоена в рамках СПИКа, не только известные на рынке модели – новая Skoda Octavia и Rapid, кроссоверы Skoda Kodiak и Karoq, но и ранее не представленный на российском рынке компакт-кроссовер Volkswagen Tarek, а также "крупноразмерный внедорожник" и "новую модель компактного внедорожника", не уточняя детали. Представитель компании планы по СПИК прокомментировать отказался.

Volkswagen заключил специнвестконтракт с правительством с последней волной контрактов, подписанным по старым правилам – так называемый СПИК 1.0, в конце июня 2019 года. Вместе с Volkswagen были подписаны контракты с GM-Avtovaz, который теперь перешел целиком под контроль "АвтоВАЗа", ПСМА, Volvo Восток и калининградским "Автотором".

Глава Volkswagen в России Маркус Озегович говорил РИА Новости на Женевском автосалоне в прошлом году, что предполагаемый объем инвестиций в рамках СПИК — 40 миллиардов рублей. Планировалось удвоение мощностей завода двигателей — до 300 тысяч в год, инвестиции в новые модели — их локализация, производственная оснастка и так далее, пояснял топ-менеджер. Также, по его словам, в планах компании локализовать производство турбодвигателя 1,4 Tsi на мощностях в Калуге.

PSA в рамках специнвестконтракта, заключенного с правительством, планирует вложить 7,1 миллиарда рублей и локализовать в РФ к 2022 году производство дизельных двигателей объемом 1,6 литра, а также наладить сборку небольших коммерческих автомобилей.

Так, согласно данным из реестра, в рамках контракта компания должна локализовать новые автомобили на платформе К0 (выпускающиеся сейчас Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroen SpaceTourer и Citroen Jumpy), автомобили на новой платформе B9 и компоненты к ним (на этой платформе выпускаются компактные коммерческие автомобили Peugeot Partner/Citroen Berlingo, в России пока не выпускаются), а также к 2022 году должен быть локализован дизельный двигатель объемом 1,6 литра. Общие заявленные инвестиции в проект – 7,099 миллиарда рублей, следует из реестра.

В июне прошлого года компания сообщила о планах локализовать в РФ производство двигателей, выполнять техоперации по коробке передач и выводить на рынок новые модели машин, которые будут производиться на заводе компании в Калуге, не уточняя детали.

PSA заключил специнвестконтракт с правительством с последней волной контрактов, подписанным по старым правилам – так называемый СПИК 1.0, в конце июня 2019 года. Вместе с французской группой были подписаны контракты с GM-Avtovaz, который теперь перешел целиком под контроль "АвтоВАЗа", Volkswagen, Volvo Восток и калининградским "Автотором".