МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о разрешении каршеринга с 25 мая не менее чем на 5 дней аренды, соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"С 25 мая 2020 г. не подлежит приостановлению оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга) на срок не менее чем на 5 календарных дней при соблюдении следующих условий: обеспечение проверки наличия у получателя услуги цифрового пропуска, буквенно-числового кода для передвижения по территории города Москвы, предоставление в ГИС ЕРНИС сведений в порядке и сроки, установленные Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, передача автомобилей новому получателю услуги только после проведения дезинфекции автомобиля, в том числе внутренних частей автомобиля и внешних поверхностей автомобиля, с которыми контактируют получатели услуг", — говорится в документе.

Добавляется, что предоставление услуг по краткосрочной аренде автомобилей осуществляется с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения коронавируса, установленных департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы на основании предписания столичного управления Роспотребнадзора.