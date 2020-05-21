МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, вводящий новые критерии выдачи займов компаниям по сниженной ставке, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Вводятся новые критерии отбора заёмщиков. На льготный кредит смогут рассчитывать компании, чья выручка во втором квартале 2020 года снизилась не менее чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а также те, кто сохранил не менее 90% сотрудников от их численности по состоянию на 1 мая", — говорится в документе.

Дочерние компании системообразующих организаций смогут получить льготные кредиты.

"Дочерние общества системообразующих организаций, так же как и их материнские компании, смогут получить кредиты по льготной ставке, субсидируемой государством. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Так, суммарный объем кредита не должен превышать 3 миллиардов рублей, а ставка по нему – 5% годовых. Период субсидирования ставки — год со дня заключения кредитного договора.

При этом предусматривается, что общая сумма выданных кредитов дочерним компаниям системообразующих организаций составит не менее 400 миллиардов рублей.

Отмечается также, что такие льготные кредиты помогут поддержать занятость на системно значимых предприятиях, а также профинансировать их текущие расходы.