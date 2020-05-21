МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Индивидуальные предприниматели (ИП) теперь могут сформировать заявление на получение субсидии в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) без квалифицированной электронной подписи, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС) России.

Налоговая служба с 1 мая запустила механизм предоставления субсидий малому бизнесу. Уточнялось, что соответствующее заявление индивидуального предпринимателя будет формироваться автоматически на основе данных личного кабинета — налогоплательщику остается выбрать реквизиты своего банковского счета для перечисления субсидии и нажать кнопку "Отправить заявление".

"Проверить, имеет ли индивидуальный предприниматель или организация право на субсидию, можно в специальном сервисе ФНС России", — напоминает ведомство, для этого достаточно ввести ИНН.

Чтобы получить субсидию, предприниматель должен быть включен в реестр МСП, относиться к одной из пострадавших от коронавируса отраслей, не иметь долгов более 3 тысяч рублей на момент подачи заявления и не находиться в состоянии банкротства.

Кроме того, на сайте ведомства работает специальный сервис, который по введенному ИНН компании или индивидуального предпринимателя покажет, какие еще меры поддержки относятся к конкретному плательщику и как ими воспользоваться.