ТОКИО, 22 мая — ПРАЙМ. Один из крупнейших автопроизводителей Японии Nissan Motor Co планирует сократить более 20 тысяч сотрудников по всему миру, в основном в Европе и странах с переходной экономикой, в рамках плана реструктуризации, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в компании.

По данным агентства, определенные изменения могут также коснуться и японского рынка, однако источники не уточнили, идет ли речь о точках продажи автомобилей или же о производственных мощностях.

Деталей о том, в каких именно странах намечены сокращения, также нет. Основной причиной называется падение продаж на фоне пандемии коронавирусной инфекции.