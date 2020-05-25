МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Автопроизводители Renault и Nissan, входящие в альянс Renault-Nissan, готовятся на текущей неделе объявить о сокращении расходов более чем на 5 миллиардов долларов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Официальные объявления компаний ожидаются в среду, четверг и пятницу, добавило издание. Renault для преодоления кризиса рассматривает закрытие заводов во Франции

По словам источников, Nissan планирует сократить расходы еще примерно на 3 миллиарда долларов дополнительно к экономии на такую же сумму, объявленной в июле 2019 года. С момента июльского объявления Nissan сократил почти 15 тысяч сотрудников, и планируется дальнейшее уменьшение штата наряду с сокращением бюджета в каждом отделе — от проектного до планирования мероприятий. "Новый план компании также предусматривает сокращение производственных мощностей еще на миллион единиц к тому, что было объявлено в прошлом году, в результате чего годовой объем производства Nissan составит около 5,5 миллиона автомобилей", — добавили источники.

Французский автопроизводитель Renault в свою очередь намерен сократить структурные расходы как минимум на 2 миллиарда евро (2,2 миллиарда долларов), или на 20% в течение следующих трех лет.

Издание добавляет, что изначально компании вместе планировали продать примерно 14 миллионов автомобилей к 2022 году, а сейчас, как добавили источники, целевой показатель приближается к 10 миллионам машин.

Renault S.A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, входит в альянс Renault-Nissan. Renault принадлежит 43,4% Nissan.