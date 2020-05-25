С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. Завод Hyundai в Санкт-Петербурге ("Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус") будет работать с 26 по 29 мая в две смены, сообщает OOO "Хендэ Мотор СНГ".

Завод Hyundai в Петербурге приостановил производство с 30 марта согласно указу президента РФ в связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронавируса. Завод возобновлял производство с 13 по 17 апреля, работая в одну производственную смену, затем — с 20 по 24 апреля, а также с 27 по 30 апреля. Завод не работал с 1 по 11 мая, производство возобновилось с 12 по 15 мая, затем завод работал с 18 по 22 мая.

"В период с 26 по 29 мая российский завод компании Hyundai Motor планирует работать в две производственные смены. Ежедневно завод будет выпускать более 700 автомобилей". – говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие продолжает выполнять комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Большая часть сотрудников офиса работает удаленно.

Hyundai Motor Company в сентябре 2010 года запустила завод в Петербурге. Сейчас на заводе производятся модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta. Наибольшее количество выпускаемых автомобилей в Петербурге приходится на завод Hyundai.