МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Федеральный суд Германии обязал концерн Volkswagen принимать возврат дизельных авто и компенсировать потраченные на их покупку средства владельцам с учетом пробега, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой за заявление судьи.

Сообщается, что соответствующее решение федеральный суд вынес в рамках дела автовладельца из федеральной земли Рейнланд-Пфальц, который подал иск против концерна.

Истец, который в 2014 году приобрел подержанный автомобиль Volkswagen Sharan с пробегом 20 тысяч километров у автодилера за 31 490 евро, требовал возврата средств за покупку транспортного средства и выплаты процентов в связи с дизельным скандалом.

Высший земельный суд в Кобленце ранее постановил, что Volkswagen должен принять автомобиль обратно и вернуть истцу сумму в размере 25 616 евро после вычета 5 900 евро за использование автовладельцем транспортного средства. По инициативе истца приговор был пересмотрен высшим судом ФРГ, который в пятницу, 22 мая, подтвердил решение нижестоящей инстанции.

"В основном мы подтвердили решение высшего земельного суда в Кобленце", — приводит газета слова судьи Шефана Зайтерса.

Как отмечает газета, это первое решение высшей судебной инстанции по иску, связанному с дизельным скандалом.

Ранее сообщалось, что автомобильный концерн Volkswagen договорился о компенсации на общую сумму 620 миллионов евро 200 тысячам пострадавших от дизельного скандала владельцев автомобилей в рамках досудебного урегулирования коллективного иска. В зависимости модели и возраста приобретенного дизельного автомобиля покупатели могут получить от 1350 до 6250 евро.

Концерн Volkswagen ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В январе 2017 года Volkswagen окончательно согласовал с американскими властями уплату штрафа в 4,3 миллиарда долларов в рамках дизельного скандала.

Volkswagen является крупнейшим в Европе автопроизводителем, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.