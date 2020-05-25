БЕРЛИН, 25 мая — ПРАЙМ. Экономический стабилизационный фонд Германии (WSF) одобрил пакет мер по поддержке авиакомпании Lufthansa, общий объем помощи составит 9 миллиардов, государство получит долю в капитале компании в 20%, сообщает авиаперевозчик в пресс-релизе.

"Немецкая Lufthansa была проинформирована Экономическим стабилизационным фондом ФРГ, что WSF одобрил пакет поддержки компании. Совет директоров также его поддерживает. Пакет обеспечивает стабилизационные меры и кредиты до 9 миллиардов евро", — говорится в пресс-релизе.

WSF получит контроль над 20% капитала компании, это будет сделано путем дополнительной эмиссии акций Deutsche Lufthansa AG.

WSF получит контроль над 20% капитала компании, это будет сделано путем дополнительной эмиссии акций Deutsche Lufthansa AG. Как поясняется в документе, через этот механизм компания получит 300 миллионов евро. Доля может быть увеличена до 25% акций плюс одна в случае, если в Deutsche Lufthansa AG сменится основной владелец капитала.

Кроме того, доля может быть увеличена на 5% также и в том случае, если компания не будет осуществлять выплаты WSF, но это может произойти не ранее 2024 года. "Если молчаливое участие (WSF в капитале) будет полностью возмещено и (будут обеспечены) минимальная стоимость в 2,56 евро за акцию плюс 12% годовых, WSF намерена, однако, продать свою долю полностью по рыночной цене к 31 декабря 2023 года", — говорится в документе.

Наконец, еще один механизм — синдицированная кредитная линия от Банка развития и коммерческих банков на сумму в 3 миллиарда евро на три года. Основные средства — 5,7 миллиарда евро — будут предоставлены компании в форме "молчаливого участия", то есть WSF участвует финансово в деятельности компании, но не в принятии решений.

Тем не менее, в согласовании с правительством будут назначены два новых члена наблюдательного совета, один из которых будет членом комитета по аудиту. Пакет мер поддержки предусматривает, что WSF не будет пользоваться правом голоса на ежегодных общих собраниях акционеров, кроме случая смены владельца.

"Этот пакет мер поддержки по-прежнему должен быть окончательно одобрен советом управляющих и контрольным советом компании. Они оперативно соберутся, чтобы принять решения по пакету мер. Меры по капиталу подлежат одобрению внеочередным общим собранием акционеров. Наконец, стабилизационный механизм подлежит одобрению Европейской комиссией и любому антимонопольному контролю", — заявили в компании.