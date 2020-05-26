МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Деньги из государственного бюджета РФ будут направлены на производство новой модели автомобиля Lada Niva крупнейшего отечественного концерна "Автоваз".

Для этого Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный кредит тольяттинской компании "Рулевые системы". Деньги пойдут на локализацию производства реечного рулевого механизма для автомобилей на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.

Эта модификация является адаптированной непосредственно под развивающиеся страны новой рено-ниссановской платформы CMF-B.

В настоящее время в России еще не приступили к выпуску автомобилей на шасси CMF-B-LS, но на базе CMF-B-LS сейчас разрабатываются перспективные модели Lada, которые обещают стать хитами продаж.

Это модели Granta и Niva следующих поколений.

По предварительным данным, новые машины появятся в продаже в 2022 и 2023 годах соответственно.

Весь инвестиционный проект по локализации производства такого рулевого механизма оценивается в 252,8 млн рублей, при этом ФРП выделит на него 192 млн рублей.Экспертный совет фонда одобрил эту заявку на прошлой неделе.