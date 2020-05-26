МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Средний размер автокредита в России в апреле текущего года сократился на 17,8% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 697,4 тысячи рублей, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"По данным четырех тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в апреле 2020 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 697,4 тысячи рублей. По сравнению с мартом текущего года данный показатель "упал" на 17,8% или на 151,4 тысячи рублей (в марте 2020 года — 848,8 тысячи рублей)", — говорится в сообщении. При этом в годовом выражении снижение среднего размера автокредитов оказалось менее существенным — на 7,1% (в апреле 2019 года — 750,8 тысячи рублей).

Самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ в апреле был отмечен в Москве (1,247 миллиона рублей), Московской области (1,003 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (958,2 тысячи рублей), Ханты-Мансийском АО (916,4 тысячи рублей), а также в Краснодарском крае (902,9 тысячи рублей).

При этом самую серьезную динамику снижения среднего размера выданных автокредитов (среди 30 регионов РФ-лидеров по объемам автокредитования) в апреле 2020 года по сравнению с мартом текущего года продемонстрировали Кемеровская область (-34,3%), Алтайский край (-29,4%), а также Тульская (-24%), Воронежская (-21,1%) и Оренбургская (-20,5%) области. В Москве и Санкт-Петербурге средний размер кредита на покупку авто снизился на 4,2% и 6,7% соответственно.

"В период самоизоляции наиболее серьезно в розничном кредитовании пострадал именно сегмент автокредитов, падение выдачи здесь составило более 80%. При этом сокращение выдачи происходило, в основном, за счет заемщиков хорошего кредитного качества, которые, как правило, снижают свою кредитную активность в кризисные периоды. Этим заемщикам банки делегируют максимальные суммы кредитов. Кроме того, в сегменте автокредитовании слабо развиты дистанционные каналы продаж, а традиционное офлайн-кредитование в автосалонах в апреле фактически остановилось", — приводятся в сообщении слова гендиректора НБКИ Александра Викулина.