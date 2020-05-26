ЛОНДОН, 26 мая — ПРАЙМ. Британский производитель спортивных автомобилей McLaren намерен сократить около 1,2 тысячи сотрудников, что составляет около 25% штата, из-за негативных последствий пандемии коронавируса, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на осведомленные источники.

Ожидается, что сокращения коснутся сотрудников всех направлений автопроизводства: производства гоночных автомобилей для участия в "Формуле-1", дорожных автомобилей, а также направления по разработке прикладных технологий.

По данным Sky News, сокращение штата пройдет на фоне планов McLaren привлечь кредит на 275 миллионов фунтов стерлингов под залог коллекции автомобилей и штаб-квартиры в графстве Суррей.

McLaren ведет свою историю с 1963 года, специализируется на выпуске гоночных и дорожных автомобилей. Гоночная команда McLaren выиграла 20 чемпионатов мира и более 180 гонок. MacLaren Group включает три компании: McLaren Automotive, McLaren Applied и McLaren Racing.