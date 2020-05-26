МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" пока не располагает официальными документами, описывающими суть претензий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, при этом компания открыта к взаимодействию с ведомством, сообщил РИА Новости представитель "Магнита".

ФАС во вторник сообщила, что поручила своим территориальным управлениям в 56 регионах страны провести проверки на предмет наличия картельного сговора между компанией "Тандер" (операционная структура "Магнита") и другими торговыми сетями.

"В настоящий момент компания не располагает официальными документами, описывающими суть претензий ФАС РФ. "Магнит" открыт к взаимодействию с ведомством и окажет регулятору всемерное содействие в осуществлении указанных проверочных мероприятий", — сообщили в "Магните".

"Компания строит свою деятельность на принципах прозрачности и добросовестной конкуренции и обеспечивает постоянное присутствие продовольственных и непродовольственных товаров на полках магазинов по доступным ценам для разных категорий покупателей", — добавили в ритейлере.