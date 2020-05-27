МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Сбербанк выдаст "Аэрофлоту" кредит на пополнение оборотных средств по льготной процентной ставке на 3 миллиарда рублей, говорится в сообщении банка.

"Сбербанк предоставит ПАО "Аэрофлот" кредит на сумму 3 млрд рублей на срок 12 месяцев на цели пополнения оборотных средств по льготной процентной ставке. Назначение данного финансирования — выплата заработной платы сотрудникам, оплата авиакеросина и аэронавигационных услуг, а также другие операционные расходы", — сказано в сообщении.

Отмечается, что льготная процентная ставка по кредиту для авиакомпании будет значительно ниже действующей ключевой ставки Центрального банка. Кредит выдан в рамках программы субсидирования банкам из федерального бюджета недополученных ими доходов от кредитования системообразующих предприятий на цели пополнения оборотных средств.

"Группа "Аэрофлот" является стратегическим партнером Сбербанка на протяжении более 20 лет. В текущих непростых макроэкономических условиях мы рады помочь давнему клиенту с финансированием критичных операционных расходов по максимально низкой процентной ставке. Это первый кредит, выданный клиенту сегмента крупнейших в рамках правительственной программы поддержки системообразующих предприятий. А всего в рамках этой программы мы планируем выдать таким компаниям до 150 миллиардов рублей кредитов", — прокомментировал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.