МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило корпоративный рейтинг и рейтинг приоритетного необеспеченного долга автоконцерна Ford на уровне "Ba2", изменив прогноз по нему до негативного с "рейтинга на пересмотре", говорится в сообщении агентства.

Это рейтинговое действие завершает пересмотр с возможностью снижения, начатый 25 марта 2020 года.

Негативный прогноз по рейтингу отражает операционные проблемы и риски, с которыми Ford, по мнению агентства, будет сталкиваться до 2021 года при реализации плана реструктуризации и попытках восстановить свои конкурентные позиции "перед лицом пандемии коронавируса".

"Инициативы Ford в отношении ликвидности и реструктуризации могут обеспечить компании путь к восстановлению показателей кредитоспособности до соответствующих уровней к 2022 году", — отмечает агентство.

Moody's прогнозирует 20% снижение продаж на мировом автомобильном рынке в течение 2020 года. На американском рынке, основном для Ford, ожидается снижение на 25% в течение всего года с резким сокращением во втором и третьем квартале, с последующим восстановлением в четвертом. В течение 2021 года продажи должны восстановиться примерно на 11%.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Штат компании составляет около 188 тысяч сотрудников по всему миру.