ТОКИО, 28 мая — ПРАЙМ. Японский автомобильный концерн Nissan решил свернуть ряд зарубежных производств, в том числе сборку Datsun в России, говорится в программе трансформации и устойчивого роста компании до 2023 года, опубликованной в четверг.

Среди планируемых мер упомянуты "выход" Nissan из Южной Кореи, бизнеса Datsun в России и оптимизация операций на рынках в АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии). Сотрудники Nissan протестуют против закрытия завода в Барселоне

"В рамках четырехлетнего плана Nissan примет решительные меря для трансформации своего бизнеса путем оптимизации неприбыльных операций и избыточных объектов, наряду со структурными реформами", — говорится в плане компании.

Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии.

Компания основана в 1933 году и входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Производит автомобили брендов Nissan, Infiniti и Datsun. Чистая прибыль Nissan, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам первого полугодия 2019-2020 финансового года упала в 3,7 раза к уровню прошлого года и составила 65,4 миллиарда иен (около 600 миллионов долларов). Выручка компании уменьшилась на 9,6% — до 5 триллионов иен (45,9 миллиарда долларов).