МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Сбербанк выдал льготный кредит авиакомпании "Уральские авиалинии" на сумму 3 миллиарда рублей на год по госпрограмме поддержки системообразующих предприятий, сообщает пресс-служба банка.

"Сбербанк выдал льготный кредит на сумму 3 миллиарда рублей авиакомпании "Уральские авиалинии" по новой госпрограмме поддержки системообразующих предприятий. Сбербанк открыл авиакомпании кредитную линию по льготной процентной ставке сроком на 12 месяцев", — говорится в сообщении.

Уточняется, что выдача первого транша по кредитной линии уже состоялась сегодня, 28 мая.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" является стратегическим партнером Сбербанка. Мы всегда поддерживали ее деятельность и готовы продолжать это делать в дальнейшем. Помимо льготного кредита, мы продлили срок действия подписанной ранее кредитной линии еще на три года, до октября 2023 года, подтвердив тем самым намерения банка и компании продолжить сотрудничество на долгосрочной основе", — приводятся в сообщении слова зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова.