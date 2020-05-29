МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Французский автопроизводитель Renault в рамках нового плана сократит расходы более чем на 2 миллиарда евро и урежет штат примерно на 15 тысяч человек в течение трех лет, говорится в сообщении группы Renault.

Целью плана по сокращению расходов, как указывает Renault, является восстановление конкурентоспособности группы и обеспечение ее долгосрочного развития в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

"Проект по корректировке штата будет основан на мерах по переподготовке, внутренней мобильности и увольнениях по собственному желанию. Он будет рассчитан на три года и коснется почти 4,6 тысячи должностей во Франции, к этому прибавятся сокращения более чем 10 тысяч других позиций в остальном мире", — говорится в сообщении.

Кроме того, группа сообщила, что сократит глобальные производственные мощности до 3,3 миллиона штук к 2024 году с 4 миллионов автомобилей в 2019 году. Компания планирует приостановить запланированные проекты по увеличению производственных мощностей в Марокко и Румынии, а также изучить возможности адаптации производственных мощностей группы Renault в России и рационализации производства коробок передач во всем мире.

"План укрепит устойчивость компании, поможет сосредоточить внимание на генерировании денежного потока, сохраняя при этом клиента в центре приоритетов. Он основан на более эффективном подходе к оперативной деятельности и строгом управлении ресурсами", — говорится в сообщении.

Renault S.A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, входит в альянс Renault-Nissan. Компания владеет румынской маркой Dacia, корейской Renault Samsung Motors. Группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами — Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти — ПАО "АвтоВАЗ" и в Ижевске — ООО "Лада Ижевск".