МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в апреле из-за коронавируса почти прекратилось, достигнув минимума со времен Второй мировой войны, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Так, по данным организации, в минувшем месяце в Великобритании было произведено всего 197 автомобилей против 70,97 тысячи за аналогичный период годом ранее. В том числе производство автомобилей для внутреннего рынка в минувшем месяце сократилось на 99,7%, до 45 машин, и автомобилей, направляемых на экспорт — также на 99,7%, до 152 машин.

Это привело и к сокращению производства автомобилей в стране с начала года на 27,6%, до 319,45 тысячи машин.

Причиной сложившейся ситуации, как констатирует SMMT, стала пандемия коронавируса, которая привела к временной остановке производства на заводах в стране.

"С учетом того, что в апреле автомобильные заводы в Великобритании остановились, эти цифры не удивительны, но они подчеркивают огромную проблему, с которой сталкивается отрасль, и выручка в прошлом месяце фактически сократились до нуля", — приводятся в релизе слова главы SMMT Майка Хоуза (Mike Hawes).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.