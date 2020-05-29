ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая — ПРАЙМ. Калужский завод Samsung официально не уведомлял региональную службу занятости о планируемых сокращениях, но известно, что предприятие готовится уволить до 10% работников по соглашению сторон, сообщил РИА Новости министр труда и соцзащиты региона Павел Коновалов.

"Служба занятости Калужской области не получала пока официального уведомления о высвобождении какого-то количества сотрудников на "Самсунге". Но, тем не менее, мы владеем информацией — потому что поддерживаем связь с коллегами на "Самсунге" — действительно, порядка 10% от списочного состава работников предполагается к увольнениям. Но — по соглашению сторон, то есть будет, видимо, предложено в размере нескольких окладов денежного содержания", — сказал Коновалов.

По его словам, если сотрудник откажется уйти по соглашению сторон, то компания за два месяца уведомит о его сокращении региональную службу занятости. Пока сроки увольнений не названы. Уволить планируется порядка 100 сотрудников нерабочих специальностей, отметил министр.

"Тем сотрудникам, которые планируются к сокращению, предприятие предложило пройти переобучение на те вакантные места, которые у них есть – это как раз рабочие специальности, больше 100 вакансий", — уточнил собеседник агентства.

Коновалов подчеркнул, что областная служба занятости готова к трудоустройству высвобождаемых сотрудников. Кроме того, несмотря на то, какие выплаты они получат на самом предприятии, служба занятости предоставит им пособие по безработице в максимальном размере в течение трех месяцев после увольнения.

Министр рассказал РИА Новости, что у властей нет информации о массовых увольнениях на предприятиях региона, этого не ожидается. Правительство региона рассчитывает в июне стабилизировать рост безработицы. "Пик мы уже проходим. Он не такой высокий, как в других субъектах РФ. У нас сейчас уровень безработицы — 1,5%", — сказал он.