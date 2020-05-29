ПАРИЖ, 29 мая — ПРАЙМ. Завод французской автомобилестроительной группы Renault в городе Мобеж на севере Франции прекратил свою работу в пятницу утром, сотрудники предприятия проводят забастовку, сообщает агентство Франс Пресс.

Ранее группа Renault сообщила, что в рамках нового плана сократит расходы более чем на 2 миллиарда евро и урежет штат примерно на 15 тысяч человек в течение трех лет. 4600 рабочих мест будут сокращены во Франции.

Целью плана по сокращению расходов, как указывает Renault, является восстановление конкурентоспособности группы и обеспечение ее долгосрочного развития в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

По словам представителя профсоюза CFDT ("Французская демократическая конфедерация") Фабриса Розэ, 100% персонала завода в Мобеже проводят забастовку с утра пятницы.

В свою очередь Самюэль Бовуа из профсоюза SUD (Объединение профсоюзов "Солидарные") отметил, что в пятницу состоялось внеочередное собрание социально-экономического совета завода, на котором работают 2100 человек. "Но нам ничего не сказали, мы находимся в неведенье (по поводу дальнейшего развития ситуации), — приводит агентство слова представителя профсоюза.

Отмечается, что руководство автопроизводителя планирует задействовать заводы в городах Мобеж и Дуэ, расположенные в 70 километрах друг от друга, чтобы создать центр по производству электрических автомобилей.

Renault S.A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, входит в альянс Renault-Nissan. Компания владеет румынской маркой Dacia, корейской Renault Samsung Motors. Группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами — Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти — ПАО "АвтоВАЗ" и в Ижевске — ООО "Лада Ижевск".