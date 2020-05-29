ТОКИО, 29 мая — ПРАЙМ. Японский автомобильный концерн Nissan не планирует сокращать модельный ряд своих автомобилей в России, несмотря на решение свернуть сборку Datsun на заводе "АвтоВАЗ", сообщили РИА Новости в этой компании.

"О сокращении существующей линейки речи не идет, а только о ее расширении", — подчеркнули в Nissan.

Накануне Nissan объявил, что откажется от ряда зарубежных производств, в том числе от сборки Datsun в России в рамках оптимизации бизнеса.

В настоящее время компания производит и продает в России, а также на рынках Белоруссии и Казахстана кроссоверы, которые, как убеждены Nissan, хорошо востребованы.

"Продуктовая линейка Nissan будет обновлена и расширена в течение следующих четырех лет, обеспечив компании сильные позиции в сегментах B-SUV, C-SUV и D-SUV", — отметили в Nissan.

Помимо этого, Nissan уже официально заявил о намерении привезти в Россию новый электромобиль.

Что касается возможности замены Datsun новинками самого Nissan, например модели Almera, то как отметили в японской компании, "в настоящий момент планов по возвращению в модельную линейку седанов и хетчбеков нет".

"Тем не менее, мы всегда очень внимательно следим за развитием трендов на рынке. Если типы кузовов, о которых идет речь, опять начнут набирать популярность, мы будем готовы реагировать", — сообщили в Nissan.

Отвечая на вопрос о возможности выплат каких-то компенсаций "АвтоВАЗу", на мощностях которого в Тольятти шла сборка Datsun, в Nissan отметили, что условия производства этих автомобилей являются "предметом коммерческих договоренностей двух компаний".

"Мы не планируем их афишировать", — пояснили в Nissan.

Альянс Renault-Nissan возродил один из старейших японских автобрендов Datsun в 2012 году, через два года состоялась премьера модели on-DO в России. Datsun on-Do и последовавшая за ним mi-DO были сделаны на основе ВАЗовских моделей Granta и Kalina соответственно. Машины предлагаются российским покупателям с моторами 1,6 литра мощностью 87 или 106 лошадиных сил, с механической или автоматической коробкой передач по цене от 500 тысяч рублей.