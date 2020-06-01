МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Японский концерн Toyota раскрыл характеристики нового коммерческого электрокара ProAce Electric.

В частности, компания-производитель объявила о рекордной гарантии на батарею машины. Она действует в течение 15 лет или на расстояние в один миллион километров пробега.

Основное условие действие гарантии: обслуживание у официальных дилеров.

Как сообщает в понедельник издание motor.ru, технически эта модель Toyota ProAce Electric повторяет однообъемники французского концерна PSA — которая выпускает Peugeot e-Expert, Citroen e-Jumpy и Opel Vivaro-e. Все эти фургоны созданы на базе модульной платформы EMP2 и оснащены безальтернативным 136-сильным электромотором и тяговыми аккумуляторами в 50 или 75 киловатт-часов.

В зависимости от используемой в каждом конкретном случае батареи и длины базы автомобиля, запас хода на одном подзаряде у всех фургонов варьируется от 230 до 330 километров.

Грузоподъемность машин составляет 1000 или 1275 килограммов.

Отличие французских машин от японской новинки — как раз в гарантии. На батареи фургонов Peugeot и Citroen гарантия составляет 8 лет или 160 тысяч километров пробега.