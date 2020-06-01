МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предупреждение дилеру BMW из-за некорректной цены машин в объявлениях, сообщается на сайте московского управления ФАС.

Службой было установлено, что на площадке объявления Avito посредник дилера (компания "Баер Макспостер") размещала предложения от имени официального дилера BMW в Москве — компании "БорисХоф Север". При этом цена на автомобили указывалась без полного перечня дополнительных условий, при которых она будет действовать. В частности, приобрести данный автомобиль по указанной цене можно только при условии совершения покупки в trade-in, в противном случае его стоимость возрастает.

"Привлекательная цена предлагается потенциальному покупателю одновременно с возможностью получения информации об акциях и скидках. При этом в объявлении не обозначено, что цена предложения уже указана с учетом всех возможных бонусов и при отказе от любого из условий будет увеличена", — сообщает служба.

УФАС пришло к выводу, что подобные действия автодилера и посредника, отвечающего за размещение объявлений, наносят вред конкурентной среде на товарном рынке торговли транспортными средствами.

"Московское УФАС России выдало предупреждения ООО "Борисхоф 1" и ООО "Баер Макспостер" о необходимости прекращения действий, которые содержат признаки недобросовестной конкуренции", — сказано в релизе.