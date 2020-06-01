МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Польская "Млековита" направила главе Россельхознадзора Сергею Данкверту письмо, в котором опровергла информация о якобы вымогательствах за допуск польской молочной продукции в Россию, при этом компания выразила готовность участвовать в установлении истины, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что представитель польского производителя молочных продуктов "Млековита" обвинил Данкверта в том, что тот якобы вымогал взятку в размере 500 тысяч долларов. В "Млековите" опровергли РИА Новости данные утверждения и сообщили, что не знакомы с главой Россельхознадзора и никогда с ним не встречались.

"Руководителю Россельхознадзора Сергею Данкверту по дипломатическим каналам через посольство Республики Польша в РФ поступило официальное письмо от председателя правления молочного кооператива "Млековита", в котором опровергается информация о якобы существующих фактах вымогательства со стороны представителей российского ведомства", — сообщили в пресс-службе.

Так, рассказали в ведомстве, глава "Млековиты" Дариуш Сапиньски в своем письме сообщил, что "с удивлением воспринял появившиеся в СМИ новости о том, что представитель компании получил коррупционное предложение от Россельхознадзора". Председатель правления компании также указал, что "Млековита" не имеет представителей в России, сотрудники компании не встречались с сотрудниками Россельхознадзора и не получали предложения о решении каких-либо вопросов с российским ведомством.

"Распространение ложной информации, по мнению председателя правления компании, отрицательно сказывается на репутации "Млековиты". Господин Дариуш Сапиньски выразил готовность участвовать в проведении расследования и поисках распространителей неправдоподобных сведений", — сообщили в Россельхознадзоре.

Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано также заявляла, что информация о якобы вымогательстве денег не соответствует действительности, и сообщила, что ведомство намерено предъявить иск лицам, подавшим в Генпрокуратуру заведомо ложную жалобу. В понедельник Мелано сообщила, что Данкверт подал в ГУВД Москвы заявление о привлечении виновных к ответственности за клевету и заведомо ложный донос.