МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. "Яндекс" совместно с компанией Hyundai Mobis (дочерняя компания концерна Hyundai Motor Group) разработал четвертое поколение собственных беспилотных автомобилей на базе Hyundai Sonata, первые пять машин уже тестируются на дорогах Москвы, говорится в сообщении интернет-компании.

В нем отмечается, что в новом поколении беспилотника значительно усовершенствован набор сенсоров: увеличено количество камер, появились камеры с разным фокусным расстоянием. Радары теперь расположены на крыше автомобиля и позволяют системе различать ещё больше машин впереди и за автомобилем.

Лидары (лазерные сканеры пространства) на передних крыльях могут лучше видеть пешеходов и транспорт в условиях ограниченного бокового обзора, например, при выезде из двора на улицу, по сторонам которой припаркованы другие машины. "Благодаря новому расположению сенсоров, разные объекты дорожной сцены вокруг автомобиля определяются одновременно еще большим числом датчиков. Это позволяет системе получать максимально подробную и надёжную информацию о других участниках движения в самых разных условиях", — поясняется в сообщении.

В нем отмечается, что новая беспилотная Hyundai Sonata — это первое поколение, разработанное совместно с автомобильной компанией. Инженеры Hyundai Mobis доработали электронные блоки управления автомобиля для более эффективного взаимодействия с технологией беспилотного управления "Яндекса". "Изначально созданные для использования в машине под управлением человека, они были модифицированы с учётом задач и особенностей автономного вождения", — уточняется в сообщении.

В рамках сотрудничества до конца 2020 года флот "Яндекса" пополнит 100 таких автомобилей (суммарно беспилотный флот компании будет насчитывать 200 машин). Основная часть будет тестироваться в Москве, часть будет использоваться в сервисе беспилотных такси в Иннополисе, а часть также присоединится к тестовому флоту компании в США. Как рассказали РИА Новости в "Яндексе", первые пять автомобилей уже собраны и ездят по улицам Москвы.

В компании также отметили, что используемое в новом поколении оборудование для системы беспилотного управления уже в 2 раза дешевле, чем было во втором поколении 1,5 года назад. Этого удалось достичь за счет массовости производства, удешевления некоторых компонентов (например, лидаров, на которые приходится до 40% стоимости). Пока "Яндекс" использует покупные лидары, собственные компания намерена еще доработать.

"Лидары и камеры, созданные нашей командой, на этом этапе проходят испытания. Платформа новой беспилотной Sonata является модульной, поэтому, когда мы будем готовы к серийному применению собственных сенсоров, мы интегрируем их на этот автомобиль", — сказали в компании.